Caritas-Präsidenten appellieren an die künftige Bundesregierung "nicht mit Angst spielen"

1,2 Millionen Menschen sind in ganz Österreich von Armut betroffen oder armutsgefährdet. 367.000 Menschen gelten als manifest arm. " Österreich steht im internationalen Vergleich noch immer sehr gut da. Doch wahr ist auch: Armut ist auch in unserem Land Realität. Die kommende Bundesregierung wird dafür sorgen müssen, dass Menschen in Not von einem sozialen Netz tatsächlich aufgefangen werden, dass es mehr leistbaren Wohnraum und faire Chancen für alle Kinder gibt“.