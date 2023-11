Caritas-Präsident Michael Landau hört auf

Nach zehn Jahren als Präsident sei es an der Zeit, dieses Amt in einer guten Art und Weise zu übergeben, so Landau am Samstag auch in einer Aussendung. Vieles sei in seiner Amtszeit zum Positiven gelungen. Bei Themen wie Armutsbekämpfung, Pflege, Bildung oder der Bekämpfung von Einsamkeit müssten aber die Polarisierung in Politik und Gesellschaft überwunden werden und gemeinsame Ziele über Parteigrenzen hinweg außer Streit gestellt werden.

Erzbischof Schönborn würdigte den Einsatz des Caritas-Präsidenten. "Wer Michael Landau kennt, weiß: Er ist die Caritas. Und wer die Caritas kennt, ahnt: Eine Caritas ohne Michael Landau ist im ersten Moment nur schwer vorstellbar." Der scheidende Präsident habe der Organisation für viele Jahre ein Gesicht gegeben, "verbindlich im Auftreten, beharrlich in der Sache und stets im Auftrag jener Menschen im Einsatz, denen sich die Caritas in Österreich und darüber hinaus weltweit in ihrer täglichen Arbeit verpflichtet fühlt."