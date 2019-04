Caritas-Präsident Landau: „Pflege als Lehrberuf ermöglichen“

Mehr als 120 Stunden Betreuung bzw. 451 Euro an Bundespflegegeld pro Monat stehen ihm in dieser Pflegestufe zu. Montag, Mittwoch und Freitag werden die Füße des ehemaligen Mechanikers neu verbunden, Essen bringt das Rote Kreuz täglich. „Ich schaue gerne fern. Alles mit Sport, das ist meins. So ein Tag ist ja lang.“ Ins Heim, zu seiner Frau – das kommt für ihn nicht infrage: „Ich trachte danach, zu Hause zu bleiben.“ Das langfristig zu bewerkstelligen, ist eine Herausforderung – denn so wie Herrn Lisy geht es vielen Pflegebedürftigen.