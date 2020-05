BZÖ kickt Stadler aus Partei

In Deutschlandsberg war Grosz erst von April 2005 bis Mai 2007 Gemeinderat. Als FPÖ-Stadtparteichef war er noch in die Wahl gegangen, im Zuge der Abspaltung von den Freiheitlichen wurde Grosz der wesentliche Exponent der orangen Partei in der Steiermark. Von 23. Oktober 2006 bis 8. Oktober 2008 war er Generalsekretär im Bund, am 5. Juni 2005 wurde er Bündnisobmann des BZÖ Steiermark. Von Jänner 2008 bis zur verlorenen Wahl 2012 saß Grosz (mit kurzer Unterbrechung) im Grazer Gemeinderat, bei der Landtagswahl 2010 scheiterte das BZÖ mit ihm an der Spitze. Nachdem das BZÖ aus dem Stadtparlament flog, kündigte Grosz den Rücktritt an - blieb aber im Nationalrat, dem er seit 2008 angehörte.

Nachdem das BZÖ auch bei der Nationalratswahl am 29. September 2013 eine Niederlage erlitten und der bisherige Parteichef Josef Bucher seine Obmannschaft zurückgelegt hat, liegt es nun an Grosz die Partei zu führen. Den rechtsliberalen Kurs will er beibehalten, erklärte er. Der neue geschäftsführende BZÖ-Chef ging mit seinem Lebensgefährten im Mai dieses Jahres eine Eingetragene Partnerschaft ein.