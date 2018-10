BVT-Razzia: Oberstaatsanwältin setzte auf „präparierte Zeugen“

Schmudermayer hatte „kein Druckgefühl“ vor Razzia und ein Urteil „übersehen“. „Es ist sehr bedenklich, auf welcher Grundlage ein derartiger Grundrechtseingriff wie eine Hausdurchsuchung in dieser Republik möglich ist“, sagt Werner Amon, ÖVP-Fraktionsführer, am Dienstag im BVT-U-Ausschuss. Dieses Resümee betraf den Zeugenauftritt von Oberstaatsanwältin Ursula Schmudermayer. Sie leitet die Ermittlungen in der Causa Bundesamt für Verfassungsschutz ( BVT). Sie beschäftigt sich seit April 2017 mit jenem Konvolut anonymer Anzeigen, in dem schwere Vorwürfe gegen Beamte erhoben werden. In ihrem Eingangsstatement schilderte sie detailreich die Anwürfe und nannte dabei Ross und Reiter.

Bewegung kam in den Fall mit dem SPÖ-nahen Wiener Anwalt Gabriel Lansky, der Beamte des BVT wegen eines angeblichen Datenmissbrauchs angezeigte hatte, und mit Kickls Generalsekretär Peter Goldgruber. „Anwalt Lansky hat mich am 16. Jänner 2018 angerufen, dass der Generalsekretär mich treffen will und Interesse an der Aufklärung hat“, erzählte Schmudermayer. Drei Tage später legte Goldgruber das bekannte Konvolut vor. „Neue Informationen habe ich erst durch die Zeugenvernehmungen erhalten“, sagte die Oberstaatsanwältin.