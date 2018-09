BVT-Beamter im U-Ausschuss: "Habe es als Nötigung empfunden"

Auch in diesem U-Ausschuss sind die Rollen klar verteilt. ÖVP-Fraktionsführer Werner Amon kehrt den Elder Statesman heraus und stellt unaufgeregt seine Fragen. Die Oppositionsparteien SPÖ, Neos und Liste Pilz versuchten die Feinheiten der Ereignisse aus den Zeugen herauszukitzeln. Und Hans-Jörg Jenewein von der FPÖ versucht, die Razzia als ganz normalen Vorgang ins rechte Licht zu rücken.

Als Zeuge Nummer zwei sagte BVT-Mitarbeiter Norbert B. aus. Die Razzia hat diesen verstört. „Ich habe nicht gedacht, dass so etwas in einem Rechtsstaat wie Österreich möglich ist“, sagte der IT-Experte aus. Er habe sich geärgert, weil die Durchsuchung der IT-Abteilung des BVT „durch das Halbwissen eines ehemaligen Kollegen, der neidig war“ ausgelöst wurde. Daraus wurde nämlich „Gefahr in Verzug“ konstruiert und die Dringlichkeit der Razzia begründet. Der hatte behauptet, B. und seine IT-Kollegen haben einen Fernzugriff auf die BVT-Server und könnten Daten löschen. Was nicht stimmt. „Wir haben keinen roten Knopf, wo wir alles löschen können“, sagte der BVT-Beamte. Er hatte auch das Gefühl, dass die Razzia ein Ziel hatte: „Wir fahren da rein und nehmen alles mit.“

Laut B. wurden sichergestellte IT-Geräte in „ Gefriersackerln“ abtransportiert. Er schilderte auch, dass die befreundeten Nachrichtendienste keine Informationen mehr an das BVT weitergeben: „Nur noch, ob das Wetter gerade irgendwo schön ist.“