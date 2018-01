Was wusste Starzer?

Erstes Treffen mit Hochegger war im Mai 2004. Am Tag danach gab es eine Unterredung mit Starzer von der RLB OÖ, da habe er Starzer über das Angebot Hocheggers informiert. Starzer habe sein Okay gegeben, glaubt Petrikovics sich zu erinnern. Petrikovics sagt auch, dass er Starzer (zu irgendeinem Zeitpunkt) über die gewünschte Honorarhöhe von einem Prozent unterrichtet habe.

Hochegger habe "gutes Timing" bewiesen. Petrikovocs habe aus dem Oberösterreich-Konsortium nur mit Starzer gesprochen. Mit dem Ex-Chef der RLB OÖ Ludwig Scharinger gar nicht.