Meischberger-Anwalt interessiert sich für Anwaltsbrief aus 2016

Laut Jörg Zarbl hat die Staatsanwaltschaft schon vor Beginn des Prozesses von dem Teilgeständnis Peter Hocheggers gewusst. Belegen will der Anwalt Walter Meischbergers das mit einem Brief aus dem Oktober 2016 an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), verfasst vom Anwalt Peter Hocheggers.

Hochegger war damals im Gefängnis in Hirtenberg (NÖ). Der Brief sei nicht in Absprache mit ihm geschrieben worden, so Hochegger. Hintergründe zum Brief will Hochegger nicht näher kommentieren. Er habe seinen Anwalt von der Verschwiegenheitspflicht entbunden und könne deswegen auch befragt werden...