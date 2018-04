Buwog-Prozess: Schlüsselfigur Walter Meischberger sagt aus

In den vergangenen Wochen haben sich die Zuschauerreihen im Großen Schwurgerichtssaal am Wiener Straflandesgericht zusehends geleert. Kein Wunder – die Verhandlung, die sich seither um den Bestechungsverdacht rund um den Linzer Terminal Tower gedreht hatte, war zäh. Befragt wurden die sogenannten „kleinen Angeklagten“, an denen die Öffentlichkeit kaum Interesse hat.

Das dürfte sich heute ändern. Nachdem die Befragungen rund um den Terminal Tower vorerst abgeschlossen sind, soll es in der Causa Buwog weitergehen. Darauf ließ gestern zumindest die Aussage der Richterin schließen, es sei für die nächste Einvernahme nötig, dass die Angeklagten Petrikovics, Thornton und Starzer wieder anwesend sind. Alle drei sind nur im Zusammenhang mit der Buwog, nicht aber mit dem Terminal Tower, angeklagt.

Einvernommen wird der Grasser-Vertrauten und ehemalige FPÖ-Politiker Walter Meischberger.

Wer wusste was von wem?

Vorgeworfen wird Meischberger (sowie auch Grasser, Hochegger und Plech), bei der Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog), Bestechungsgeld von einem Konsortium rund um die Immofinanz kassiert zu haben, damit nicht der Gegenbieter, die CA Immo, den Zuschlag erhält. Dazu soll der damalige Immofinanz-Chef Karl Petrikovics einen Tipp von Lobbyisten Peter Hochegger bekommen haben, wie viel er mindestens bieten müsse, um den Konkurrenten zu übertrumpfen. Hochegger wiederum gab an, die Information von Meischberger gehabt haben.

Während Hochegger zumindest teilweise geständig ist, leugnen alle anderen Angeklagten nach wie vor, etwas mit einer Bestechung zu tun gehabt zu haben. Auch woher Meischberger über das Angebot der CA Immo Bescheid gewusst haben soll, ist noch unklar. Im Verdacht steht Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser selbst. Er weist alle Verdächtigungen zurück.

Hinweis: Für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung