Richterin Marion Hohenecker bewies heute am 13. Tag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere Angeklagte einmal mehr ihre Liebe zum Detail. Sie widmete den ganzen bisherigen Prozesstag der Befragung des fünftangeklagten Ex-Immofinanzchef Karl Petrikovics und der Abrechnung der Buwog-Millionenprovision.

Zwei lange Prozesstage wurde Karl Petrikovics von Richterin Marion Hohenecker befragt ehe der Ex-Immofinanz-Chef gestern jenen Satz sagte, der die Prozessbeobachter im Saal aufhorchen ließ: "Das sind Scheinrechnungen", meinte Petrikovics.

Scheinrechnungen? Es geht wieder einmal um "das Erfolgshonorar" von 9,6 Millionen Euro für Peter Hochegger, die der Immofinanz-Chef in die Wege geleitet und auch abgewickelt hat (eine Zusammenfassung des 13. Prozesstages lesen Sie hier).

Denn nachdem der Lobbyist mit seinem Gold-Tipp dazu beigetragen hatte, dass die Immofinanz die Buwog ersteigern konnte, zahlte nicht die Immofinanz, sondern eine Tochterfirma, die Constantia Privatbank, die Provision an Hocheggers Briefkastenfirma Astropolis aus. Und hier gab es jede Menge Irrungen und Schwierigkeiten. Petrikovics sprach am Mittwoch von "Herausforderungen" - und eben: "Scheinrechnungen".

Die Befragung des 63-Jährigen ging am Mittwoch bisweilen sehr ins Detail. Die Richterin wollte wissen, warum die Provision in verschiedenen Tranchen und nicht auf einmal an Hochegger überwiesen wurde; warum der Vertrag zwischen Hochegger und der Immofinanz nicht im Unternehmen, sondern bei einem Notar deponiert wurde.

Und immer wieder gab es darauf die gleichlautende Antwort: Man wollte Diskretion walten lassen. Hochegger sollte mit der BUWOG und der Immofinanz nicht in Verbindung gebracht werden. Unter keinen Umständen.

Heute geht's weiter - die Staatsanwaltschaft und auch die Vertreter des bei der BUWOG-Versteigerung damals unterlegenen Konsortiums haben noch jede Menge Fragen an den Ex-Manager.

Wir tickern wie gewohnt ab 9:30 Uhr live aus dem Großen Schwurgerichtssaal.