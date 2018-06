Buwog-Prozess: Die Richterin befragt Karl-Heinz Grasser

Äußerst wortreich und redegewandt hat gestern Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser alle Vorwürfe der Anklage im Prozess um den Buwog-Verkauf und die Einmietung der Finanz in den Linzer Terminal Tower von sich gewiesen. Zeitweise emotional beschrieb Grasser, dass er von den Lobbyingtätigkeiten seiner damaligen Freunde nichts wusste - und der teilgeständige Peter Hochegger ein Lügner sei.

40 Tage hatte sich Richterin Marion Hohenecker Zeit gelassen, bis sie den erstangeklagten Grasser heute am 41. Tag in die Mitte des Gerichtssaals zu seiner Darstellung und weiteren Befragung holte. Prozessbeobachter sehen darin den Versuch, zuerst alle be- und entlastenden Aussagen der Mitangeklagten zu hören, um dann Grasser damit konfrontieren zu können. Grasser erklärte sich für "nicht schuldig". Er habe nie Geld genommen, wies er den Vorwurf der Korruption zurück.