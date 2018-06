Karl-Heinz Grasser: Das vergeudete Talent

Er ist der Sebastian Kurz von vor zwanzig Jahren.

Gehätschelt vom Boulevard, herum gereicht in deutschen Fernseh-Talkshows, angehimmelt von seinen Fans, gefördert von älteren Politikern des Establishments: Die Popularität von Karl-Heinz Grasser Anfang der 2000er hat unverkennbar gleiche Wesenszüge wie jene von Sebastian Kurz heute. Doch auch die Unterschiede sind augenfällig: Kurz wurde Kanzler, während Grassers Karriere abrupt zu Ende ging, und zwar nicht nur, weil sich die politischen Verhältnisse änderten, sondern auch, weil Grasser seine Talente nicht für eine seriöse Laufbahn in der Wirtschaft nutzte.

Grasser startete seine Karriere mit der Unterstützung Jörg Haiders. Grassers Vater, ein wohlhabender Klagenfurter Geschäftsmann, war ein Förderer Haiders gewesen. So kam der Sohn in Kontakt mit der Politik. Über den FPÖ-Klub und die Partei führte ihn der Weg in die Kärntner Landesregierung. Nach einem Zwischenspiel bei Magna wurde Grasser mit 31 Jahren der jüngste Finanzminister der Republik. Sein Förderer Jörg Haider entsandte ihn im Februar 2000 in die erste schwarz-blaue Bundesregierung.