Buwog-Prozess: Als Meischberger zum Hörer griff

Eine weitere intensive Verhandlungswoche im Monsterprozess um Karl-Heinz Grasser und andere hat begonnen. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts verhandelt. Walter Meischberger, der schon acht Tage lang von Richterin Marion Hohenecker befragt wurde, steht auch heute wieder im Zentrum.

Der Zweitangeklagte wird zur Millionenprovision bei der Buwog-Privatisierung, zum rätselhaften Weg des Geldes über Zypern und Delaware auf drei Konten in Liechtenstein und seinen Beziehungen zu Grasser und den anderen Angeklagten befragt.

Vorgehen gegen Hochegger

In der vergangen Woche waren bereits einige Abhörprotokolle von Meischbergers Telefongesprächen vorgespielt worden. Parallel dazu wurde aus seinem Tagebuch vorgelesen. In einem Telefonat mit dem mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech redete er ausführlich über die Ermittlungsschritte der Staatsanwaltschaft und schilderte seine Einvernahmen. Mit Plech besprach Meischberger auch, wie man gegen den mitangeklagten Peter Hochegger vorgehen könnte, da dieser 300.000 Euro zu viel Provision von der Immofinanz für die Buwog-Beratung bekommen habe, aber diesen Betrag nicht geteilt habe.

Die abgehörten Telefonate, die Tagebucheintragungen Meischbergers und auch das Leistungsverzeichnis des mitangeklagten früheren Meischberger-Anwalts zeigen enge Kontakte der drei Angeklagten Meischberger, Plech und Grasser untereinander seit Beginn der Ermittlungen. Zunächst traf man sich einige Male in "großer Runde" beim Anwalt, dann gab es zahlreiche Telefonate. Auch ein Telefonat mit Grasser war in der vergangenen Woche vorgespielt worden. Meischberger äußert in seinen Notizbucheintragungen mehrmals, dass er über Grasser verärgert sei, weil dieser in Interviews seine Unschuld beteuere und sich an ihm abputze.