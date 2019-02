Buwog-Prozess: Aussagen eines Toten

Winkler war fast die ganze Zeit von Grassers Ministerperiode an dessen Seite im Ministerium: Ab März 2000 war er sein Pressesprecher, später zusätzlich auch noch Kabinettschef bis zum Ausscheiden Grassers aus dem Amt im Jänner 2007. Bei Fragen zu Inhalten habe er sich immer an die zuständigen Beamten oder Referenten gewandt, betonte Winkler: Er habe nur organisatorisch eine Schnittstellenfunktion gehabt, aber nicht inhaltlich.

Daher sei er auch in die beiden angeklagten Causen nicht eingebunden gewesen. Womit Winkler seinen Job genau so beschrieb wie der mitangeklagte Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger - der dies aus Freundschaft zu Grasser allerdings unentgeltlich gemacht haben will.

Grassers Terminkalender im Visier

Besonderes Interesse zeigte die Richterin an zwei Terminen in Grassers Terminkalender nach der ersten Anbotsrunde der Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog u.a.): Am Freitag, dem 4. Juni 2004 - also dem Tag der ersten Angebotsöffnung - ist ein Termin Grassers mit dem früheren Kabinettschef Heinz Traumüller und Winkler eingetragen. Danach sind die Termine für diesen Tag geblockt, das heißt nachher war kein Termin mehr möglich.

Am Montag darauf, am 7. Juni 2004, ist um 8.30 Uhr ebenfalls ein Termin Grassers mit Traumüller und Winkler eingetragen. Anschließend hat laut Aktenlage ein Treffen mit mehreren Personen zur Buwog-Privatisierung stattgefunden, das aber nicht im Terminkalender eingetragen ist. Winkler sagte heute in der Befragung, er könne sich an diese Termine nicht mehr erinnern, also auch nicht, ob er bei dem Treffen gewesen sei oder worum es gegangen wäre.

Winkler bezeichnete sich zuvor als engsten beruflichen Vertrauten des Ministers. Dass Grasser im Zuge seiner Heirat 500.000 Euro von seiner Schwiegermutter bekommen habe und von der Schweiz nach Österreich mit dem Auto transportierte, davon wisse er nichts. Auch, dass Grasser sich eigenen Angaben nach im Ministerium erkundigte, ob er das Geld bei der Einfuhr deklarieren müsse, sei ihm unbekannt, so Winkler.