Busek: Verständnis für Mitterlehner, Lob für Kurz

Busek will Mitterlehners Buch "sicher lesen", ist aber noch nicht dazu gekommen. "Das, was interessant daran ist, ist, dass er ein paar Grundsatzorientierungen eingemahnt hat. Das finde ich gut", betonte Busek. Mitterlehner hatte in seinem Buch die innerparteiliche Machtübernahme seines Nachfolgers Sebastian Kurz beschrieben und davor gewarnt, dass sich Österreich auf dem Weg von einer liberalen zu einer autoritären Demokratie befinde.

Befürchtungen geteilt

Die Befürchtung Mitterlehners hatte Busek nach eigenen Angaben "einige Zeit geteilt". Nach Gesprächen der ehemaligen Parteiobmänner mit Bundeskanzler Kurz sei er nun "optimistischer", sagte Busek. Kurz "sieht die Probleme durchaus, was man irgendwo auch merkt in der stärkeren Abgrenzung gegenüber der FPÖ, die notwendig ist. Also das unterstütze ich. Und da verhält er sich sehr ordentlich", lobte Busek.