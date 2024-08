Burgenland: Parteienförderung aus Versehen gekürzt

Das Burgenland hat seine Parteienförderung Ende Juni deutlich gekürzt - allerdings versehentlich. Das neue Gesetz sieht einen Kostendeckel bei 2,75 Mio. Euro bzw. elf Euro je Wahlberechtigtem vor. Laut Landesbudget sollen allerdings über drei Mio. Euro an die Parteien fließen. Aufgefallen ist das dem Politikwissenschafter Hubert Sickinger. Das Amt der burgenländischen Landesregierung prüft die Causa und will das Gesetz nötigenfalls reparieren.

Aufgefallen ist die Causa dem Politikwissenschafter Hubert Sickinger, der gerade für eine Neuauflage seines Standardwerks zur Parteienförderung in Österreich recherchiert. "Weder in den Erläuterungen noch irgendwo in der Berichterstattung gibt es irgendeinen Hinweis, dass sie die Parteienförderung kürzen wollten", wundert sich Sickinger. Gegenüber der APA verweist er auf den seither angelaufenen Inflationsverlust von 34 Prozent, der im neuen Gesetz nicht berücksichtigt wird. "Das ist ja doch relativ viel."

Das Amt der burgenländischen Landesregierung bestätigte auf APA-Anfrage auch, dass eine Kürzung der Parteienförderung nicht beabsichtigt war und kündigte eine Prüfung des Gesetzes durch den Verfassungsdienst an. "Entsprechend den Ergebnissen dieser Prüfung wird es zu einer Novellierung kommen oder nicht", hieß es in einem schriftlichen Statement.