Im roten Osten nicht viel Neues

Am Ende eines lähmenden Wahlkampfs half nur noch der Griff zur Flasche – auch wenn die Rettung des Uhudlers vor der EU durch dessen "Nobilitierung" (Adelung) zum "Weltkulturerbe" nur den Polit-Kämpfern für den südburgenländischen Wein einen Rausch der Begeisterung verschaffte.

Nüchtern betrachtet: Nach der Landtagswahl im Burgenland am 31. Mai, die bereits am vergangenen Freitag mit dem erstmals angebotenen und sehr gut angenommenen vorgezogenen Wahltag (8,5 Prozent Beteiligung, die Stimmen werden am 31. Mai ausgezählt) begonnen hat, könnte alles anders sein. Aber die meisten Vorzeichen deuten auf eine Fortsetzung des Altbekannten. Eine Einschätzung, die auch Politikwissenschafter Peter Filzmaier teilt: Rot-Schwarz bleibe die "wahrscheinlichste" Variante, sagt der Burgenland-Auskenner. Dass die rote Basis grünes Licht auch für Koalitionsgespräche mit den Blauen gegeben hat, sei ein kluger Schachzug, um sich nicht erpressbar zu machen.

Die Gespenster einer "kunterbunten" Koalition Schwarz-Blau-Grün, die Landeshauptmann Hans Niessl ( SPÖ) seit Monaten beschwört und die von ÖVP und Grünen plakatierte Warnung vor Rot-Blau dienen als Drohgebärden – für die eigenen Leute: Sie sollen vor allem den Funktionären von Rot und Schwarz Beine machen, um einen herbeifantasierten Verlust der Regierungsmacht abzuwehren.