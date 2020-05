Eisenstadts Stadtchef Steiner neuer ÖVP-Chef

Am späten Donnerstagabend wurden in Burgenlands ÖVP die ersten personellen Konsequenzen nach der Landtagswahl vom Sonntag gezogen: Der bisherige Landeshauptmannstellvertreter Franz Steindl, seit rund 15 Jahren an der Spitze von Partei und ÖVP-Regierungsmannschaft, wurde vom Parteivorstand abgelöst.

SPÖ-Niessl will mit der FPÖ Regierung bilden

Einhellig zum Nachfolger bestellt wurde der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner. „Ich bin ab sofort geschäftsführender Landesparteiobmann der ÖVP“, sagte der 48-jährige Jurist im Anschluss in einer Pressekonferenz, die er allein bestritt. Alle anderen Personalia würden kommende Woche entschieden. Fix ist, dass Steiner, der seit 2010 im Landtag sitzt und bei der Wahl am Sonntag ein Grundmandat im Bezirk Eisenstadt verfehlt hat, aber ein Landesmandat erhalten soll, Eisenstädter Bürgermeister bleibt. Und er wird nicht Klubchef der nunmehr größten Oppositionspartei. Steiner war von 2000-2010 Büroleiter von Steindl. Seit 2011 ist er Bürgermeister der Landeshauptstadt. Beide kommen aus dem ÖAAB.