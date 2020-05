SPÖ-Niessl will mit der FPÖ Regierung bilden

Die SPÖ hatte zuletzt gemutmaßt, die ÖVP wolle sich mit Hilfe der Blauen und der Ex-Blauen vom Bündnis Liste Burgenland den 1964 verlorenen Landeshauptmannsessel zurückholen. Die SPÖ war jedenfalls schneller.

Bei den Themen Arbeitsmarkt, Wirtschaft und öffentlicher Verkehr habe man im Sondierungsgespräch am Nachmittag „weitestgehende Übereinstimmung“ erzielt, erläuterte Niessl. Bei Sicherheit sehe er keine unüberbrückbaren Differenzen – beide Parteien hatten temporäre Grenzkontrollen verlangt. Tschürtz ist überzeugt davon, dass es eine „neue, zukunftsreiche, attraktive Politik im Burgenland geben wird“. Die SPÖ habe bei der Landtagswahl zwar 6,4 Prozentpunkte verloren, bleibe aber mit fast 42 Prozent mit Abstand größte Partei, sollte deshalb auch den Landeshauptmann stellen; die FPÖ (15%) habe am meisten dazugewonnen und sollte in der Koalition vertreten sein, sagte Niessl, der versicherte, die FPÖ „nicht über den Tisch zu ziehen“. Man wolle „zügig“ verhandeln, „möglichst noch im Juni“ eine Regierung haben. Über Personalia sei noch nicht geredet worden. Am Wochenende könnte es schon „in die Zielgerade gehen“.