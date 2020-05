Darabos wird Integrations-Landesrat

Niessl hat die angekündigte Erneuerung und Verjüngung damit nur schaumgebremst umgesetzt, neu und jung ist nur Eisenkopf, die bisher schon in ihrer Heimatgemeinde Steinbrunn und im Bund Sozialistischer Akademiker ( BSA) aktiv war. Aber wie zu erfahren war, soll noch vor der Landtagswahl im Herbst 2017 eine zweite Erneuerungswelle kommen, denn Niessl wird diese Woche 64 Jahre, Bieler ist 63, Dunst 57 und Darabos 51. In zwei Jahren soll zumindest Bieler gehen, vielleicht auch noch Dunst und oder Niessl selbst. Ob der Landeshauptmann, der vor der Wahl nicht ausgeschlossen hatte, bei der nächsten Landtagswahl 2020 noch einmal zu kandidieren, doch schon vorzeitig geht, hängt offenbar zentral am Gelingen des rot-blauen Experiments. Sollte die Zusammenarbeit aber unrund laufen, könnte Darabos einspringen müssen und - wieder einmal - das "große Los" ziehen. So hatte der frühere Bundeskanzler Alfred Gusenbauer seinerzeit die Ernennung Darabos`zum Verteidigungsminister kommentiert.