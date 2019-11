SPÖ: Bures mit flammendem Appell für mehr Zusammenhalt

Während die Partei-Jugend gegen die SPÖ-Spitze protestiert und es an der roten Basis brodelt, findet die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures immer noch Anlass zum Optimismus. In der ZiB2 erklärte sie, dass das heutige Spitzentreffen in der Sozialdemokratie ein "Startschuss" in Richtung bessere innerparteiliche Zeiten sein kann.