Bundesregierung forciert Ganztagsschul-Ausbau

Insgesamt stehen im aktuellen Schuljahr 2018/19 178.000 Plätze zur Verfügung. Mit der Betonung auf "zur Verfügung": Denn neben der Sicherstellung einer "qualitätsvollen" Betreuung steht laut Bundeskanzler Kurz auch in Zukunft vor allem die Erhaltung der Wahlfreiheit im Vordergrund.

Laut Faßmann sei Österreich in Sachen Ganztags-Betreuungsquote "schon weit, wir können aber noch weiterkommen". Was in Zahlen heißt: Momentan gibt es für 30 Prozent der Pflichtschüler Betreuungsplätze, wobei zwar 40 Prozent der 6-9-Jährigen, aber nur 21 Prozent der 10-13-Jährigen Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen. Künftig sollen 85 Prozent der Schulen die nötige Infrastruktur vorweisen, um Ganztagsbetreuung durchführen zu können, kündigte der Bildungsminister an.

Kein frisches Geld

Frisches Geld wird für die Maßnahmen jedoch nicht in die Hand genommen. 150 Millionen sollen aus Mitteln kommen, die zwar bislang bereits für den Ganztags-Ausbau vorgesehen, jedoch nicht abgerufen wurden. Weitere 94 Millionen sollen aus der Banken-Stabilitätsabgabe (vulgo "Bankenmilliarde") fließen, deren Einnahmen ja bereits in der Vergangenheit für den Ganztagsschul-Ausbau vorgesehen waren. Dennoch: Faßmann ortet eine "unglaubliche Summe"