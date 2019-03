Warum sich Faßmann die Bildungsforschung ins Ministerium holt

Erst am Mittwoch blickten Bildungsforscher des Bifie bei der Präsentation des nationalen Bildungsberichts in die Schulzukunft. Am Donnerstag ging es um ihre eigene Zukunft. Bildungsminister Heinz Faßmann stellte die neue Struktur des Bildungsforschungsinstitutes vor. Das weiterhin in Salzburg beheimatete Bifie heißt ab Juli 2020 „Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Bildungswesen“ und wird von einer eigenständigen Einrichtung zu einer nachgeordneten Dienststelle des Bildungsministeriums.

„Weniger Ideologie und mehr Fakten sind eine Notwendigkeit im Bildungssystem“, sagte Faßmann. Ziel der Umstrukturierung sei, dass das Wissen „schneller und unmittelbarer in die Schulentwicklung und Qualitätssicherung einfließt“, erklärte der Minister. Die wissenschaftliche Unabhängigkeit werde gesetzlich festgehalten und durch einen Beirat gewährleistet.

Direktoren und Lehrer sollen über die Tests „sehr viel mehr als heute erfahren“ erklärte Bifie-Direktorin Angela Weilguny. Der Zugriff auf Mikrodaten soll leichter werden, um Rückschlüsse auf einzelne Klassen und Schüler zu erlauben. Die konkrete Ausgestaltung werde aktuell entwickelt. Davon wird viel abhängen, erklärt Isabella Zins, Direktorin des BORG Mistelbach und Mitglied im KURIER-Bildungsbeirat.