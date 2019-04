Ganztagsschule: Ambitionierte Pläne, schleppende Umsetzung

Gelder nicht ausgeschöpft

Der vergleichsweise schleppende Ausbau der vergangenen Jahre führte dazu, dass die in einer 15-a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern fixierten Gelder nie zur Gänze investiert wurden. Schon in den ersten beiden Schuljahren nach Start des Ausbauprogramms (2011/12 und 2012/13) wurden 50 Mio. Euro von den Ländern nicht abgeholt. Für 2014 - das erste Jahr, in dem die verdoppelte Summe von 160 Mio. Euro vorgesehen war - wurden deshalb die Förderungen entsprechend verringert und die nicht abgerufenen 50 Mio. Euro 2018 wieder an die ursprünglich vereinbarte Summe angehängt.

Auch in den Folgejahren blieb laut Bildungsministerium stets Geld im Fördertopf zurück - insgesamt mehr als 100 Mio. Euro aus der 15-a-Vereinbarung. Das wird auch als Grund dafür genannt, dass noch keine Mittel aus der " Bankenmilliarde" geflossen sind, obwohl schon für 2017 die erste Tranche angekündigt war.

Vorgesehen ist das Geld aus der 15-a-Vereinbarung als Anschubfinanzierung für Infrastruktur (Küchen, Speisesäle, Aufenthaltsräume, Spielplätze oder Außenanlagen) und als befristeter Beitrag zu den Personalkosten im Freizeitbereich, die bei Pflichtschulen grundsätzlich die Gemeinden tragen.

In den Jahren 2020 bis 2022 soll dann erstmals Geld aus der " Bankenmilliarde" fließen. Die Mittelvergabe wird an neue Qualitätskriterien geknüpft: Betreuung muss in der Schulzeit jedenfalls bis 16, bei Bedarf bis 18 Uhr sichergestellt sein. In Ferienzeiten muss es ein Angebot mindestens von acht bis 16 Uhr geben. In der Lernzeit soll nur Personal mit Lehramtsausbildung oder Befähigungsprüfung eingesetzt werden, auch in Horten. Eine Gruppe darf maximal 25 Kinder umfassen.