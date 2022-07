Bundespräsident Alexander Van der Bellen erhält weitere prominente Unterstützerinnen und Unterstützer für seine Wiederwahl: Neben "Bergdoktor" Hans Sigl und seinen Schauspiel-Kolleginnen Adele Neuhauser und Verena Altenberger werben unter anderem auch der frühere EU-Kommissar Franz Fischler (ÖVP) und Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer dafür, am 9. Oktober Van der Bellen zu wählen. Das teilte dessen Kampagnenteam "Gemeinsam für Van der Bellen" am Samstag in einer Aussendung mit.

Im Komitee dabei ist auch Schauspieler Manuel Rubey: "Ein Freund von mir hat einmal gesagt, dass es zwei Dinge gibt, die besser werden, wenn man sie benützt. Das Gehirn und die Demokratie. Ich bin überzeugt, dass Alexander Van der Bellen höchst kompetent beides berücksichtigt", erklärte er seine Wahl.

Werbung für Van der Bellen machen außerdem Bergsteiger Reinhold Messner, Comedian Michi Buchinger, Kabarettistin Caroline Athanasiadis, Verfassungsjurist Heinz Mayer, Mediziner Siegfried Meryn, Biochemikerin Renée Schroeder und die Paradeiser-Bauern Priska und Erich Stekovics.