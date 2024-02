Wie die Bundesländer Gewessler zwingen wollen, gegen den Wolf zu stimmen

EU-Richtlinie soll geändert werden

In der einheitlichen Länderstellungnahme wird auf die EU-Kommission verwiesen, die bereits vorgeschlagen hat, den Schutzstatus des Wolfes zu senken. Konkret geht es um eine Änderung des Berner Übereinkommens. So soll der Schutzstatus von Anhang II (streng geschützte Tierart) auf Anhang III gesenkt werden. Tritt diese Änderung in Kraft, kann auch die entsprechende EU-FFH-Richtlinie (FFH steht für Fauna-Flora-Habitat) geändert und angepasst werden und damit auch der Wolf leichter reguliert werden. Der EU-Ministerrat muss nun darüber beraten und abstimmen.