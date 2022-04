Bundeskanzler zu Ukraine-Besuch aufgebrochen

Freitagabend ist Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu seinem Besuch in die Ukraine aufgebrochen. Begleitet wird er von einer Delegation, zu der auch Vertreter der Medien gehören.



Der Besuch erfolge auf Einladung von Präsident Wolodymyr Selenskyj und soll auch als ein Zeichen der Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung verstanden werden, teilt Nehammer mit.

Bereits am Samstagvormittag steht in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein Treffen mit Selenskyj inklusive anschließender Pressekonferenz am Programm des Kanzlers. Im Anschluss soll Nehammer nach Butscha fahren, um sich selbst ein Bild von den Spuren der Gräueltaten des Krieges zu machen.