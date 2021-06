EU-Armee: Kern zurückhaltend, Doskozil ablehnend

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil ( SPÖ) zeigte sich ebenfalls kritisch: "Mehr Kooperation ja. Eine EU-Armee lehne ich ab", sagte er gegenüber der APA. Ein Aushöhlen der Neutralität komme nicht infrage. Es dürfe keine Beistands- oder Beitragsautomatismen geben, also auch künftig keine militärische Beistandspflicht, keine Teilnahme an Kriegen und keine permanente Stationierung ausländischer Soldaten in Österreich, so der Verteidigungsminister.