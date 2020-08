Bürger können ab heute über Biodiversitäts-Strategie Österreichs beraten

Die Artenvielfalt in Österreich und in Europa nimmt weiter ab. Laut Österreichs Bericht zur Umsetzung der EU Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie wiesen 2019 bereits 44 Prozent der Lebensraumtypen und 34 Prozent der Art-Bewertungen einen ungünstig bis schlechten Erhaltungszustand auf.

Was also tun, um die Artenvilfalt in Österreich zu erhalten? Zur Beantwortung dieser Frage hat ein Expertengremium des Umweltministeriums und Umweltbundesamtes ein Papier "zur Entwicklung der Biodiversitäts-Strategie 2030" vorgelegt. Dieses Papier kann nun in einem zweiten Schritt von Stakeholdern und Bürger kommentiert und diskutiert werden.