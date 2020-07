Klimawandel: Die Bösen werden nicht bestraft

Doch auf die Umweltpolitik hatte das bisher keinerlei Auswirkungen. Die großen Umweltsünder dürfen weitermachen. Laut einer Studie des österreichischen Umweltbundesamtes stieg hier zu Lande der CO2-Ausstoß von 2018 auf 2019 um 1,8 Prozent (siehe Grafik).

Ein typisches Beispiel ist der Verkehr. Im Straßenverkehr sind die Treibgasemissionen verglichen mit 2005 leicht gesunken. Trotzdem sieht Umweltministerin Leonore Gewessler hier großen Handlungsbedarf.

Ganz anders beim Flugverkehr. Laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sind die durch den Luftverkehr verursachten Emissionen von 2017 auf 2018 um zwölf Prozent gestiegen. Bemerkenswert ist, dass es in der Studie des Umweltbundesamtes keine Zahlen für die Luftfahrt gibt, obwohl dieser Bereich laut VCÖ die höchsten Zuwachsraten aufweist.

Ein Grund, warum die durchschnittlichen Emissionen pro Einwohner am Land höher sind als in der Stadt, ist die Raumordnung. Der neue Supermarkt wird auf der grünen Wiese am Ortsrand gebaut. Daher braucht man zum Einkaufen ein Auto. Eine österreichweite Reform der Raumordnung ist nicht in Sicht.