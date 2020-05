Volksanwalt prüft Sparkurs beim Bundesheer

Die neu zusammengesetzte Bundesregierung ist derweil noch in der Selbstfindungsphase begriffen, was das Bundesheer angeht. Beobachter warten nun darauf, ob SP-Verteidigungsminister Gerald Klug und der neue VP-Finanzminister Hans Jörg Schelling eine Sonderfinanzierung für das ausgeblutete Heer zustandebringen. Klug will jedenfalls in wenigen Wochen eine neuerliche Reform präsentieren, die der Generalstab ausgearbeitet hat. Bekannt wurde bisher nur: Es werden keine Verbände aufgelöst, aber es wird weitere, tiefe Einschnitte in der Heeresstruktur geben.

Kaum einsatzbereitDoch auch der Ist-Stand ist alarmierend genug. Wie berichtet, mussten mehr als 50 Prozent der Berge- und Baumaschinen der Heerespioniere in Melk, die etwa bei Hochwasser helfen, stillgelegt werden, weil das Geld für Reparaturen fehlt. NÖ-Militärkommandant Rudolf Striedinger sagte, dass die Bürgermeister bei künftigen Katastrophenfällen zivile Busse in die Kasernen schicken müssen, weil das Heer nicht mehr genug Fahrzeuge für den Truppentransport besitzt.

Das Verteidigungsministerium bestätigte indirekt auch den relativ dramatischen Zustand der Pioniere in Villach. Zwar wird festgehalten, dass "das Pionierbataillon 1 in Villach derzeit wie gefordert in der Lage ist, eine verstärkte Pionierkompanie aufzustellen." Nicht dazugesagt wird aber, wie es mit den restlichen drei Kompanien des Bataillons aussieht. Und: "Aufstellen" heißt nicht fahren, denn auch für die verbliebenen Kompanien fehlen Fahrzeuge.