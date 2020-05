Kein Geld: Bundesheer kann nicht mehr helfen

Wien-Stammersdorf

Düstere Stimmung herrscht auch beim Heeresspital in. Wenn ein Patient in der Nacht Probleme bekommt, bleibt dem Wachhabenden nur die Möglichkeit, den Notruf 144 zu wählen, um den Patienten in ein ziviles Spital zu überstellen – weil aus Kostengründen die Journaldienste gestrichen wurden. HeeresgewerkschafterPeter Schrottwieser fürchtet, dass "sehenden Auges" das Militärische Sanitätswesen ruiniert wird.

Verunsichert verließen auch hochrangige Militärs die letzte Kommandantenbesprechung im Ministerium. Dort erfuhren sie, dass der Eurofighter Mitte 2015 gänzlich stillgelegt werden muss. Als nächstes folgen wegen Ersatzteilmangels die hochmodernen Black Hawk. In wenigen Jahren liegen 80 Prozent der vorhandenen Helikopter-Flotte am Boden. Das ist beunruhigend angesichts einer Meldung aus Libyen, wonach Dschihadisten einer libyschen Airline elf Passagier-Jets gestohlen haben. Die Flieger sollen offenbar für Terrorangriffe umgerüstet werden.