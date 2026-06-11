Budget für Bewährungshilfe gekürzt: Verein warnt vor Folgen

Die Gefängnisse sind überfüllt, gleichzeitig fehlen Personal und Mittel. Wie also das Problem lösen? Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat im Vorjahr die Regelungen für die Fußfessel erweitert und bedingte Entlassungen erleichtert, um die Gefängnisse zu entlasten.

Derzeit plant sie „Alternativen“ zu kurzen Haftstrafen, wie es am Mittwoch hieß. In Anbetracht dessen war der Budgetvorschlag, der am gleichen Tag präsentiert wurde, für Neustart-Chef Alfred Kohlberger „überraschend und irritierend“.

Denn genau jene Mittel, die für die Betreuung und Kontrolle von Fußfessel-Häftlingen und bedingt Entlassenen reserviert sind, sollen 2027 gekürzt werden.

Heuer hat Neustart 50,5 Mio. Euro zur Verfügung, im kommenden Jahr nur 48. Plus Valorisierung der Gehälter, zu der der Verein kollektivvertraglich verpflichtet ist, ergibt sich laut Kohlberger ein Fehlbetrag von 3,3 Mio. Euro.