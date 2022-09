Buddy-Programm soll Integration von Vertriebenen erleichtern

600 Menschen - Vertriebene wie Ehrenamtliche - haben sich laut dem Österreichischen Integrationsfonds aus ganz Österreich seit Start der Initiative gemeldet. Um Buddy zu werden, muss man zwischen 16 und 35 Jahre alt sein. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind zwischen 12 und 35 Jahre alt.

"Mit diesem Programm wollen wir junge Menschen, Schülerinnen, Schüler und Jugendliche aus der Ukraine unterstützen, in Österreich anzukommen und hier so schnell wie möglich Anschluss zu finden", so Integrationsministerin Susanne Raab. "Die freiwilligen Buddys engagieren sich ehrenamtlich und unterstützen die Vertriebenen beim Deutschlernen und machen gemeinsam Freizeitaktivitäten."