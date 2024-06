Brigitte Bierlein ist tot

Die ehemalige Bundeskanzlerin und Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Brigitte Bierlein ist heute, Montag, gestorben. Sie wurde 74 Jahre alt und erlag einer kurzen, schweren Krankheit. Das gab Bundeskanzler Karl Nehammer bekannt.

Sie hat mehrfach Geschichte geschrieben.

14 Bundeskanzler brauchte es etwa in der Zweiten Republik, bis mit Brigitte Bierlein 2019 die erste Frau einer Regierung vorstand.

Als sie Anfang 2020 aus dieser Funktion wieder ausschied, war allen politischen Beobachtern klar: Die elegant gekleidete, klar und schnörkellos formulierende Ex-Verfassungsrichterin musste eine ernstzunehmende Kandidatin für die Bundespräsidentschaft werden.

Allein: Brigitte Bierlein winkte ab. Sie werde sich um ihr Privatleben kümmern, kündigte sie an. Und das tat sie auch.

Brigitte Bierleins Auftritte wurden rar. Bei der Verleihung des höchsten Ordens der Republik im Jahr 2021 stand sie noch einmal in der Öffentlichkeit: Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeichnete sie in der Hofburg mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen am Bande aus.