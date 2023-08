Brenner-Basistunnel: Vor allem Deutschland hinkt beim Bau hinterher

Berlin war säumig

Dass sich die Entlastung für die verkehrsgeplagten Tiroler so lange hinzieht, hat vor allem mit Deutschland zu tun. Auf Tiroler und Südtiroler Seite werden der Basistunnel und die neuen Bahnstrecken in den nächsten Jahren fertig sein. Gut möglich, dass die Bauarbeiten für den Brenner-Nordzubringer in der Region Rosenheim, Bayern, da noch nicht einmal begonnen haben.

Autobahnen wichtiger

Lange war das politische Interesse im Autoland Deutschland für den Bau des Zubringers herzhaft gering. Infrastrukturausgaben für den Bau oder die Erneuerung von Autobahnen waren da wichtiger. Zudem machten Bürgerinitiativen und Proteste gegen mögliche Trassenführungen Planungen schwierig. Eine endgültige Trasse ist bis heute noch nicht festgelegt, über verschiedene Varianten wird weiter gestritten. Vor den Landtagswahlen im Herbst wird zudem in Bayern mit weiteren Protesten gerechnet. Erst 2025 sollen die Planungsunterlagen für den Brenner-Nordzulauf dem Bundestag in Berlin vorgelegt werden. Und ab 2040 – so die vermutlich optimistische Annahme – sollen die neuen Gleise dann endgültig fertig sein.

Anders sieht es im südlichsten Baulos des Mega-Tunnelprojektes aus: Dort wurden im Abschnitt Eisackunterquerung vor zehn Tagen nach acht Jahren Bauzeit sechs Kilometer Tunnel vollendet.