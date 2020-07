Braunau lehnt Rat von Ministerium ab: Mahnstein bleibt vorm Hitlerhaus

Das Innenministerium hat es wohl gut gemeint mit der Stadtgemeinde Braunau: Experten sollten sie dabei unterstützen, mit ihrem historischen Erbe, Geburtsstadt von Adolf Hitler zu sein, umzugehen.

Braunau lehnt das aber offenbar ab: Der Mahnstein, der vor dem Geburtshaus Adolf Hitlers steht, bleibt, wo er ist. Und auch die Inschrift, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert, soll nicht (wie von den Experten angeregt) geändert werden. Das verkündete die Stadtgemeinde am Donnerstag in einer Aussendung.

Nur in einem Punkt nimmt man die Hilfe "dankend an": Die Empfehlungen der Expertengruppe hinsichtlich einer wissenschaftlich fundierten Aufarbeitung der Geschichte der NS-Opfer in Braunau sollen weiterverfolgt werden. Die Stadtgemeinde wird den Bund und das Land Oberösterreich um wissenschaftliche und finanzielle Unterstützung bitten.