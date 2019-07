Brandstätters Blick: In Europa seine Heimat finden

Diese Abende in Brüssel werde ich nie vergessen, als wir nach unserem Studium zusammengesessen sind. Junge Leute aus ganz Europa, die in der EU-Kommission gelernt haben, wie die direkte Wirkung von europäischen Bestimmungen das Leben in unterschiedlichen Nationalstaaten verbessern kann. Manchmal blitzte der Gedanke auf, was wir für eine glückliche Gruppe von Menschen waren, die weder Krieg noch Hunger erlebt hatten, die politisch diskutieren konnten, ohne Angst zu haben. Unsere Väter haben vielleicht 40 Jahre davor, in unserem Alter, aufeinander geschossen.