BP-Wahl: Umfrage sieht Van der Bellen bei 59 Prozent

Van der Bellen habe "alle Trümpfe in der Hand", analysiert Hajek anhand der Detailergebnisse der Umfrage: Seine Wählerschaft sei "sehr gut mobilisiert" und sei sich auch ihrer Stimmabgabe für Van der Bellen sehr sicher, während das beim Mitbewerb nicht so sei. Zudem könne Van den Bellen auf breite Unterstützung der Wählerschaft von SPÖ, ÖVP, Grünen und NEOS bauen. "Aus heutiger Sicht spricht alles für den Amtsinhaber, eine Stichwahl erscheint unwahrscheinlich - sofern es keine Überraschung im Intensivwahlkampf mehr gibt."

Große Konkurrenz

Platz Zwei wird derzeit für FPÖ-Kandidat Rosenkranz ausgewiesen; wie schon im August liegt er bei 13 Prozent. "Walter Rosenkranz kann das FPÖ-Potenzial aktuell nicht ausschöpfen, was auch an der großen Konkurrenz im rechten Lager liegt", insbesondere an Gerald Grosz, meinte Hajek. Der Blogger und frühere FPÖ-/BZÖ-Politiker Grosz konnte in der Umfrage von 6 auf 9 Prozent zulegen.

"Der zweite Platz (für Rosenkranz) ist statistisch noch nicht abgesichert, da der Vorsprung auf Grosz nicht signifikant ist", betonte Hajek. Vorteile für Rosenkranz seien, dass auch seine Wählerschaft gut mobilisiert sei und er im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern auf die Unterstützung des FPÖ-Parteiapparates zählen könne. Grosz wiederum habe sich mit klarer Linie und Kommunikation gut positioniert.

Mehr Zustimmung

Der frühere "Krone"-Kolumnist und Rechtsanwalt Tassilo Wallentin, der in einem ähnlichen Wählerteich fischt, bekam mit 8 Prozent in der Umfrage ebenfalls mehr Zustimmung als noch im August (6 Prozent). Wallentin sammle bei der FPÖ, aber auch bei SPÖ und ÖVP Stimmen ein, erklärte Hajek. Für Wallentin werde viel davon abhängen, ob er im Intensivwahlkampf noch punkten könne.