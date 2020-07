Nemzow: "Geständnis" legt islamistisches Motiv nahe

Zwar hatte Nemzow sich im Jänner nach dem Anschlag auf das Pariser Satire-Magazin Charlie Hebdo in seinem Blog mit den Karikaturisten solidarisiert und in den Nullerjahren, als Kreml und Regierung ein Programm zur Steigerung der Geburtenfreudigkeit auflegten, um den dramatischen Bevölkerungsrückgang zu stoppen, Bedenken angemeldet. Davon würden vor allem die Muslim-Regionen profitieren, hatte Nemzow gewarnt – das sei daher eine Gefahr für Russlands Zukunft.

Abfällig über den Islam, so Oppositionspolitiker Ilja Jaschin bei Radio Echo Moskwy, habe Nemzow sich indes nie geäußert. Er sei in Glaubensdingen "absolut tolerant" gewesen, so Jaschin, der mit Nemzow eng befreundet war. Geständnis und Tatmotiv seien daher "Blödsinn" und "Ergebnis eines politischen Auftrags vom Kreml".

Gleich zu Beginn der Ermittlungen hatte ein anderer Kremlkritiker – Alexej Nawalny – die Auftraggeber des Anschlags in staatsnahen Organisationen vermutet. Die Suche nach den Hintermännern, auf die Jaschin, Nawalny und andere Kampfgefährten bestehen, hat sich mit dem Geständnis indes wohl erledigt: Damit übernahm der Mörder auch die volle Verantwortung für die Planung. Spektakuläre Enthüllungen, ätzten Medien in ihren gestrigen Online-Ausgaben, seien in der Causa Nemzow daher nicht mehr zu erwarten.