Bogner-Strauß kehrt heute in den Nationalrat zurück

Wöginger freut die Rückkehr

"Ich freue mich über die Rückkehr von Juliane Bogner-Strauß, die nach ihrer Tätigkeit in der steirischen Landesregierung wieder als Abgeordnete der Volkspartei zu uns in den Parlamentsklub zurückkehrt, und danke Karl Schmidhofer für seinen großartigen Einsatz", so Klubobmann August Wöginger am Mittwoch via Aussendung.

Schmidhofer habe sich, so der ÖVP-Klubobmann, vor allem in der Sport- und Tourismuspolitik engagiert und sei dafür parteiübergreifend geschätzt worden.