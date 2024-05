Pressl zu Bodenschutz: Raumordnung muss bei Gemeinden bleiben

Bodenverbrauchsdaten strittig

Doch nicht einmal die Frage, wie viel Hektar täglich verbaut werden, ist offenbar geklärt.

Während sich die Grünen auf Wissenschaftler berufen, die von einem täglichen Flächenfraß von 11,5 Hektar ausgehen, meint Gemeindebundpräsident Johannes Pressl, die Zahl sei umstritten, und müsse erst erhoben werden.

Pressl präsentierte am Donnerstag den Blick des Gemeindebundes zu dem Thema, schließlich sei man über die Bürgermeister „am nächsten bei den Menschen“. Klar sei, so der Präsident: „Boden ist ein endliches Gut, wir sind uns in den Gemeinden der Verantwortung bewusst.“

Doch ein absolutes Ziel von maximal 2,5 Hektar pro Tag, wie es seit bald 20 Jahren in Koalitionsabkommen steht, hält der Gemeindebundchef nicht für sinnvoll. Die Frage sei nicht nach einer absoluten Grenze, sondern mit welchen Instrumenten eine Reduktion umsetzbar sei.