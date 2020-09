Blümel vs. EU-Kommission: Verwirrspiel um Fixkostenzuschuss

"Wenn heute die Notifizierung so erfolgt, wie von Frau (Wirtschaftskommissarin Margrethe, Anm.) Vestager vergangen Freitag angeregt, dann ist das morgen erledigt", sagte Selmayr. Ein entsprechender Antrag sei "wenn sich drei intelligente Leute zusammensetzen innerhalb einer halben Stunde" gemacht. Es sei Aufgabe von Finanzministerium und Kommission, "das heute Nachmittag noch hinzubekommen".

Zur Erklärung: Wie schon bei der ersten Phase des Fixkostenzuschusses hatte Blümel sich in seinem Antrag auf eine einer Naturkatastrophe ähnlichen Situation bezogen. Das habe damals in der Lockdown-Situation gepasst, erklärte Selmayr und treffe auch heute noch für einige Unternehmen zu. Für die meisten anderen müsse als Rechtsgrundlage aber nicht der Vergleich mit einer Naturkatastrophe, sondern jene einer schweren Wirtschaftskrise herangezogen werden. "Dann kann die Kommission sofort genehmigen. Es geht darum: Können wir rechtlich zuverlässig vorübergehend Beihilfen genehmigen." Es sei besser, wenn man es vorher so schreibt, dass es richtig ist, sorgte Selmayr für Kopfschütteln bei Köstinger und Blümel.

Blümel bezeichnete diese Argumentationslinie als "absurd", das Vorgehen der Kommission nannte er "Paragraphenreiterei". Seine Vermutung: Der Kommission gehe es darum, die geplanten Beihilfen zu verringern. Das BMF habe hier dezidiert keinen Fehler gemacht, sondern lediglich den gleichen Weg gewählt, wie bei der ersten, von der Kommission genehmigten Phase des Fixkostenzuschuss'.