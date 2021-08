Blümel spendet Klagsentschädigungen an Rotes Kreuz

Mehrfach hat Finanzminister Gernot Blümel insbesondere im Zuge des Ibiza-Ausschusses sowie seiner Hausdurchsuchung öffentlich gemacht, wie er mit Vorwürfen der Bestechlichkeit, Unterstellungen und Verleumdungen umzugehen gedenkt.

Anlässlich des Vorwurfs, er habe als ÖVP-Wien-Chef Spenden vom Glücksspiel-Konzern Novomatic entgegengenommen, erklärt Blümel im Februar 2021 mittels eidesstaatlicher Erklärung, er könne "beweisen, dass in meiner Zeit als Landesparteichef keine Spende der Novomatic an die ÖVP Wien geflossen ist, und in der Zeit von Sebastian Kurz als Bundesparteiobmann keine Spende der Novomatic an die Bundespartei geflossen ist." Zudem ließ Blümel wissen, er werde "Verleumdungen entgegentreten", und "wer etwas anderes behauptet, wird von mir geklagt."