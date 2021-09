Blümel präsentiert Finanzbildungsstrategie

Ob Aktienkurse, Sparbuchzinsen, Darlehen oder Härtefallfonds und Fixkostenzuschuss: In Österreich gab es vor Corona bereits Aufholbedarf in Sachen Finanzwissen. Durch die Pandemie, so Finanzminister Gernot Blümel, seien viele Menschen in Österreich mit Finanz- und Wirtschaftsthemen konfrontiert worden.

"Finanzbildung ist vor allem auch Altersvorsorge. In Zeiten von Niedrigzinsen ist es wichtig, sich mit Finanzthemen auseinanderzusetzen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen in der Lage sein, bewusste finanzielle Entscheidungen zu treffen und müssen Chancen und Risiken selbst einschätzen können", sagt Blümel anlässlich der Präsentation der Finanzbildungsstrategie. Erarbeitet wurde diese mit dem OECD Berlin Centre.