Blümel: "Europa wird durch diese Krise nicht gefährdet“

Der französische Finanzminister hat am Wochenende appelliert, Italien dürfe in der Krise nicht alleingelassen werden …

… das sehe ich wie er.

Und dennoch hat die Zustimmung zu Europa und der EU in der Krise massiv gelitten. Was macht Sie optimistisch, dass es die Union in zwei, drei Jahren so noch gibt? Hat Europa eine Zukunft?

Absolut, davon bin ich felsenfest überzeugt – sonst würden wir ja auch nicht viele Stunden jeden Tag daran arbeiten, die Krise zu bewältigen. Egal, ob die diversen Minister und Staats- oder Regierungschefs: Wir alle glauben an dieses Projekt, und das wird durch die Krise nicht gefährdet werden. Klar ist, dass es Veränderungen geben wird – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch was die Definition der kritischen Infrastruktur oder auch europäische Produktionsstätten angeht. Aber insgesamt ist die EU nach der Krise genauso wichtig wie vor und in der Krise.