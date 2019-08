Blauer Montag: "Gemeinsam mischen wir die Schwarzen auf"

Blau-weiße Plastik-Decken auf den Biertischen, Münchner Gerstensaft in den Maßkrügen. Abgesehen davon dominierte Montagabend in „Frankys Bierstadl“ allerdings Österreich. Mit ihrem „Blauen Montag“ am Kremser Volksfest warf die nö. FPÖ die mit Freibier- und Stimmungsmusik bewährte Wahlkampfmaschinerie an.

„Heimat“, „Sicherheit“ und „Mehr Österreich“ versprachen die Broschüren. „Für unsere Landsleute“ waren die Getränkegutscheine ausgestellt.