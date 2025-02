Wen Blau-Türkis in den Verfassungsgerichtshof schicken könnte

Der Rückzug von Michael Rohregger an der Spitze der Rechtsanwaltskammer Wien hat die Gerüchteküche angeheizt: Ist der Strafverteidiger im Zuge einer blau-türkisen Koalitionsbildung etwa auf dem Sprung ins Justizministerium?

Stimmt nicht, heißt es aus seinem Umfeld. Sein Rückzug sei seit November bekannt und habe mit den starren, zuweilen zermürbenden Strukturen in der Kammer zu tun. Außerdem wolle er sich auf seine Kanzlei konzentrieren. Immerhin hat er ein anspruchsvolles Mandat in der Signa-Causa (Ex-Finanzchef Manuel Pirolt), ist Stamm-Anwalt der Novomatic und vertritt ÖVP-Klubchef August Wöginger in dessen Postenschacher-Causa.

Es tut sich aber etwas anderes auf: