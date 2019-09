Bis zu 300 €: Nationalrat fixiert Entlastung für Kleinverdiener

Wie der KURIER bereits am Dienstag berichtete, sieht Müller auch die Forderungen des Verteidigungsministeriums nach mehr Budget kritisch. Verteidigungsminister Thomas Starlinger hat eine Budgetaufstockung von 2,2 auf 3,1 Milliarden Euro im kommenden Jahr gefordert und den Investitionsbedarf des Heeres mit 16 Milliarden Euro beziffert.

Der eigentliche Anlass für die außertourliche Nationalratssitzung ist eine Dringliche Anfrage der Liste Jetzt. Pilz fordert Beweise, dass der Hackerangriff auf die ÖVP tatsächlich stattgefunden hat. Er vermutet einen „Maulwurf“ in der ÖVP. Außerdem beschäftigt sich die Anfrage mit einem angeblichen „schwarzen Netzwerk“, das laut Pilz die Ermittlungen in der „Causa Ibiza“ und den „ÖVP-Hackerangriff“ beeinflusst haben soll. Hierzu will Pilz von Informanten aus der ÖVP Hinweise erhalten haben, die er in der Sondersitzung bekannt geben will. Pilz will auch den Skandal der Wiener Grünen um Christoph Chorherr ins Parlament bringen. Er fordert eine Beschuldigtenliste in der Affäre.