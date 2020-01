Bis zu 1.580 Euro: Weg frei für Steuer-Entlastung

Wenig verwunderlich also, dass auf der Regierungsklausur als zentraler Punkt der Fahrplan für die Steuerreform präsentiert werden soll, die ja durchaus stärkere ökologische Elemente enthalten soll. Sie reichen von einer höheren Flugticketabgabe auf Kurzstrecken bis zu einer höheren Lkw-Maut für die ganz großen Brummer.Wegen des selbstauferlegten Nulldefizitkurses müssen viele Elemente dieser Steuerreform aber zwangsweise in Etappen kommen. Diese will die Regierung in Krems nun genauer benennen.

Teilweise gibt es auch Arbeitsgruppen, die soeben erst eingesetzt wurden und wohl noch länger tagen werden – etwa zur Frage des österreichweiten 1-2-3-Tickets – das grüne Prestigeprojekt schlechthin.